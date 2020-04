Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour la succession de Meunier ?

Publié le 17 avril 2020 à 22h45 par T.M.

Alors que le PSG a vu le FC Barcelone faire irruption pour Hamari Traoré, le FC Séville devrait aussi donner du fil à retordre à Leonardo.

La succession de Thomas Meunier sera l’un des gros dossiers du PSG cet été. En fin de contrat, le Belge devrait partir et Leonardo se serait déjà mis en quête de son remplaçant. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Hamari Traoré, latéral de Rennes. Un dossier qui devrait toutefois se compliquer pour le PSG et Leonardo. En effet, face au possible départ de Nelson Semedo, le FC Barcelone se serait aussi positionné pour Traoré, dont le profil plait énormément en Espagne.

Après Barcelone, Séville ?