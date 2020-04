Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour cet espoir français !

Publié le 17 avril 2020 à 20h45 par D.M.

Surveillé par plusieurs clubs européens dont le PSG, Dayot Upamecano pourrait prendre la direction du Bayern Munich. Le club bavarois aurait une longueur d’avance sur ce dossier et pourrait payer la clause libératoire du défenseur français l'été prochain.

Le PSG pourrait connaitre de grands bouleversements en défense centrale. Thiago Silva, présent au club depuis 2012, voit son contrat se terminer à la fin de la saison. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, le PSG a soumis au joueur de 35 ans une offre de prolongation d’une année supplémentaire. Les discussions devraient se poursuivre, mais Leonardo aurait d'ores et déjà commencé à se pencher sur la succession de Thiago Silva. Le directeur sportif du PSG aurait ainsi ciblé Dayot Upamecano (21 ans) qui évolue au RB Leipzig. Le club allemand pourrait vendre lors du prochain mercato son défenseur qui voit son bail arriver à échéance en 2021. Mais le club parisien serait d’ores et déjà distancé sur ce dossier.

Le Bayern Munich favori pour s’offrir Upamecano