Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à une pépite française pour remplacer Thiago Silva

Publié le 16 avril 2020 à 16h15 par H.G.

Alors que Dayot Upamecano est annoncé dans les viseurs de nombreuses grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone et le Bayern Munich, le PSG pourrait prochainement se joindre à la bataille pour arracher la signature du défenseur français de Leipzig.

Pour son deuxième mercato estival depuis son retour au PSG, l'un des grands chantiers de Leonardo sera certainement celui de renforcer la défense du club de la capitale. Le directeur sportif brésilien serait en quête de latéraux, aussi bien côté droit que côté gauche dans la mesure où Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont en fin de contrat. Parallèlement, le poste de défenseur central représente pour l’heure une inconnue. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé ce mercredi, alors que Thiago Silva sera lui-aussi en fin de contrat à l’issue de la saison, le PSG lui a proposé une offre de prolongation de contrat pour une saison supplémentaire. Et si les négociations vont se poursuivre dans ce dossier dans les jours et semaines à venir, ce n’est pas pour autant que Leonardo ne surveillerait pas le marché en quête de jeunes talents pour renforcer la charnière centrale parisienne.

Leonardo serait séduit par le profil de Dayot Upamecano !

En effet, d’après les informations d’Abdellah Boulma, le PSG aurait coché le nom de Dayot Upamecano en vue de l’été prochain. Le profil du défenseur du RB Leipzig âgé de 21 ans plairait particulièrement à Leonardo, qui pourrait donc se joindre à la bataille pour tenter de le recruter l’été prochain. Dayot Upamecano est en effet annoncé sur le départ de l’écurie allemande depuis un moment et serait suivi par de nombreuses écuries européennes, comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Affaire à suivre pour ce qui promet d’être l’un des feuilletons du début de la prochaine fenêtre estivale des transferts.