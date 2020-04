Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retournement de situation à prévoir pour cette vente à 15M€ ?

Publié le 16 avril 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Bouna Sarr ferait l’objet d’un intérêt de la part de plusieurs clubs étrangers et notamment espagnols, l’Olympique de Marseille pourrait finalement faire le choix de le retenir en dépit de son besoin de vendre.

Ailier de formation, Bouna Sarr a été reconverti en tant que latéral droit à l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français de 28 ans est auteur d’excellentes performances dans ce registre, au point de s’être imposé comme un titulaire en puissance dans le onze d’André Villas-Boas, qui songe même à faire de lui son capitaine la saison prochaine. Cependant, le visage séduisant de Bouna Sarr a logiquement attiré des convoitises de clubs étrangers, prêts à arracher le natif de Lyon aux Phocéens. Ainsi, en plus du FC Séville, l’Atlético de Madrid serait aussi intéressé par son profil et verrait en lui un joueur apte à concurrencer le titulaire Kieran Trippier. L’OM, qui est en quête de liquidités, aurait pu s’accommoder de ces intérêts pour percevoir une somme estimée à 15M€ avec le départ de son latéral droit. Cependant, les choses ne seraient pas aussi simples…

L’OM pourrait décider de retenir Bouna Sarr cet été !