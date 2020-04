Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait proche de recruter une star de Klopp !

Publié le 16 avril 2020 à 15h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane serait admiratif de Sadio Mané et aurait prévu de lancer une offensive dès cet été à une condition. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Sadio Mané ne devrait pas quitter Liverpool cet été. Cependant, le Real Madrid pourrait chambouler les plans des Reds . En effet, le Daily Mirror évoquait l’intérêt de Zinedine Zidane à la mi-mars et faisait part même des contacts initiés avec le clan Mané par l’entraîneur du Real Madrid en personne. Et Mané pourrait bien débarquer à la Casa Blanca à l’intersaison. Certes, le Real Madrid voudrait recruter à terme Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mais Sadio Mané serait susceptible d’être la recrue estivale du Real Madrid.

Sadio Mané au Real Madrid, si…