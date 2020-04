Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande menace pour Zidane pour ce défenseur français ?

Publié le 16 avril 2020 à 13h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Dayot Upamecano pourrait aussi rejoindre le Bayern Munich l’été prochain. Le club bavarois viendrait tout chambouler pour le défenseur de Leipzig.

Malgré la crise financière due au coronavirus, Zinédine Zidane souhaiterait réaliser quelques coups lors du prochain mercato. Si l’entraîneur du Real Madrid est bien décidé à s’inviter à la fête dans le dossier Erling Haaland, il compte bien s’offrir une autre pépite de Bundesliga. Dayot Upamecano serait effectivement dans le viseur du tacticien français qui verrait en lui le successeur de Sergio Ramos. Mais mauvaise nouvelle pour Zidane, un concurrent de taille aurait fait irruption dans le dossier...

Upamecano va quitter Leipzig !