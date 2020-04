Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Zidane bernés dans le dossier Pogba ?

Publié le 16 avril 2020 à 11h15 par Th.B.

Le PSG et le Real Madrid suivraient avec attention l’évolution de la situation de Paul Pogba du côté de Manchester United afin de saisir l’opportunité si une ouverture se dessinait. Cependant, les Red Devils passeraient à l’action.

Sur le plateau du Transfer Window Podcast , Duncan Castles révélait ces dernières semaines que Leonardo aurait coché le nom de Paul Pogba dans sa liste de potentielles recrues en marge du mercato estival. Le directeur sportif du PSG voudrait continuer sur sa lancée de redessiner les contours de l’entrejeu parisien et Pogba serait une option prise en considération. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021, dans lequel figure une option pour une année supplémentaire, Pogba pourrait quitter le club mancunien cet été. Le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, serait à l’instar de l’été passé sur les rangs pour le champion du monde tricolore. Cependant, Paul Pogba serait parti pour… rester à Manchester United !

Pogba sur le point de rester à Manchester United et de prolonger !