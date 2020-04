Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez ne lâcherait rien pour cette piste à 80M€ !

Publié le 16 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D. mis à jour le 16 avril 2020 à 17h02

Visiblement à la recherche d’un nouveau milieu de terrain Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait un objectif sur le marché des transferts : Fabian Ruiz (Naples).

Incapable de trouver une recrue au milieu de terrain, lors du dernier mercato estival, le Real Madrid pourrait enfin se renforcer à ce poste. Quelques noms circuleraient aux abords du Santiago Bernabeu afin de venir garnir l’effectif de Zinedine Zidane, à l’instar de Paul Pogba (Manchester United) ou de Fabian Ruiz (Naples). Et l’international espagnol disposerait d'une longueur d'avance afin de rejoindre Madrid.

Pérez en pincerait pour Fabian Ruiz