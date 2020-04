Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une limite aurait été fixée pour Erling Braut Haaland !

Publié le 15 avril 2020 à 22h30 par La rédaction

Pour venir épauler Karim Benzema, le Real Madrid voudrait faire venir Erling Braut Haaland. Néanmoins, chez les Merengue, on ne serait pas prêt à tout pour l'attaquant du Borussia Dortmund.

Cette saison, Karim Benzema semble être bien seul à porter l’attaque du Real Madrid. Entre les blessures d’Eden Hazard et les mauvaises performances de Gareth Bale, pas étonnant que Zinedine Zidane soit à la recherche d’un numéro 9. Pour marquer le coup, le tacticien français aurait pris la décision de tenter le coup Erling Haaland. Le Borussia Dortmund demanderait toutefois plus de 90M€ pour laisser partir sa pépite norvégienne. Néanmoins, avec la concurrence, les enchères pourraient exploser. Ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour la Casa Blanca.

Pas plus de 100M€ !