Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola veut aider Leonardo pour Paul Pogba !

Publié le 16 avril 2020 à 12h45 par T.M.

L’heure du départ aurait sonné pour Paul Pogba. Et le PSG serait une destination idéale aux yeux de Mino Raiola, son agent.

Retenu par Manchester United l’été dernier, Paul Pogba a dû se faire une raison alors que le Real Madrid lui tendait les bras. Toutefois, cet été, l’issue pourrait bien être différente étant donné que le Français n’a plus qu’un an de contrat. Pogba se rapprocherait donc d’un départ, mais reste à connaitre sa destination. Alors que cela se résumait grandement à un duel entre le Real Madrid et la Juventus, le PSG se serait dernièrement positionné pour récupérer le champion du monde. Et Leonardo pourrait recevoir un coup de pouce de Mino Raiola.

Raiola valide le PSG