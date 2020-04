Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour Allegri !

Publié le 16 avril 2020 à 14h15 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, Leonardo a notamment coché le nom de Massimiliano Allegri. Toutefois, le PSG ne serait pas la seule option de l’Italien.

Cet été, cela pourrait bouger au PSG. Et cela pourrait commencer par le banc de touche. En effet, Thomas Tuchel n’est pas certain de rester à son poste. Un nouvel entraîneur pourrait donc prochainement débarquer et dans l’esprit de Leonardo, un profil semble tenir la corde. En effet, depuis le retour du Brésilien au PSG, le nom de Massimiliano Allegri ne cesse de revenir. Actuellement libre de tout contrat, l’Italien pourrait se relancer au Parc des Princes. A moins qu’Allegri ne rejoigne un autre club...

Direction la Premier League ?