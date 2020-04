Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 16 avril 2020 à 13h15 par T.M.

Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo aurait notamment coché le nom d’Adam Marusic. Et pour le joueur de la Lazio, l’offensive serait imminente.

En fin de contrat, Thomas Meunier ne devrait pas être prolongé et par conséquent quitter le PSG librement. Un départ que Leonardo chercherait actuellement à pallier, ayant notamment pour objectif de recruter deux latéraux. Selon les dernières informations de L’Equipe , le directeur sportif du PSG aurait jeté son dévolu sur Hamari Traoré (Rennes), mais aussi Adam Marusic (Lazio). En plus de Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo voudrait donc attirer un deuxième Serbe en provenance de la Lazio. Et en Italie, on confirme que l’affaire prendrait forme en coulisse.

Une offre imminente !