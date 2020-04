Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités du clan Fabian Ruiz sur son avenir !

Publié le 18 avril 2020 à 0h30 par D.M.

Alvaro Torres, qui gère les intérêts de Fabien Ruiz, a évoqué l’avenir de son joueur. Une prolongation n’est pas écartée même aucune discussion ne devrait pas avoir lieu avant la fin de la saison.

Le nom de Fabian Ruiz est associé au Real Madrid depuis plusieurs mois. Le joueur du Napoli serait très apprécié par les dirigeants espagnols qui auraient pensé à lui afin de renforcer l'entrejeu la saison prochaine. Selon les dernières informations d’ As , le Real Madrid serait en pole sur ce dossier et aurait une longueur d‘avance sur le FC Barcelone qui aurait lui aussi noué des contacts avec l’entourage de Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain ne manque pas de prétendants, mais une prolongation au Napoli n’est pas exclue à en croire l’agent du joueur Alvaro Torres.

« Je ne pense pas qu'il y aura de nouveaux contacts avec le Napoli jusqu'à la fin des compétitions »