Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie en moins pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 17 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

En grande forme avec le Borussia Dortmund cette saison, Achraf Hakimi va revenir au Real Madrid à la fin de la saison, moment où son prêt arrivera à expiration. Cependant, le Bayern Munich aurait des vues sur le Marocain. Un danger pour Zinedine Zidane ? Pas vraiment. Explications.

À l’été 2018, le Real Madrid prêtait Achraf Hakimi au Borussia Dortmund pour une durée de deux ans afin qu’il puisse avoir un temps de jeu conséquent et jouer en Ligue des champions. Mission accomplie pour le club merengue puisque l’international marocain a été un pilier de l’effectif du BvB cette saison, retenant l’attention de bien des clubs européens. The Athletic révélait début avril que Tottenham, Arsenal, la Juventus, le PSG ainsi que le Bayern Munich seraient sur les rangs pour Hakimi, alors que le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 6 avril dernier que Zinedine Zidane n’a pas encore décidé s’il allait intégrer ou non le latéral droit au groupe merengue la saison prochaine. De quoi laisser un espoir aux prétendants d’Achraf Hakimi, mais pas au Bayern Munich.

Le Bayern intéressé par Hakimi, mais…