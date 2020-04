Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout ne serait pas perdu pour Paulo Dybala...

Publié le 16 avril 2020 à 1h15 par La rédaction

Leonardo aurait toujours une chance pour Paulo Dybala, attaquant de la Juventus qui a été très proche du Paris Saint-Germain l’été dernier.

Avant de jeter son dévolu sur Mauro Icardi en toute fin de mercato, Leonardo a longtemps espéré pouvoir recruter Paulo Dybala au Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’à l’époque, l’attaquant était poussé vers la sortie par la Juventus. Désormais tout a changé, puisque Dybala est le meilleur joueur de la Juve cette saison avec Cristiano Ronaldo et un nouveau contrat en or lui aurait été promis. Ce qui n’a pas changé non plus, c’est l’intérêt du PSG, puisque des récentes informations ont encore fait vent de contacts entre Leonardo et les Bianconeri .

Pas encore d’accord entre Dybala et la Juventus