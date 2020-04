Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour Dybala !

Publié le 11 avril 2020 à 23h15 par A.C.

Après l’échec de cet été, Leonardo a tenté une nouvelle fois d’attirer Paulo Dybala au Paris Saint-Germain.

Los du dernier mercato estival, c’est Paulo Dybala qui aurait pu rejoindre le Paris Saint-Germain et jouer aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. L’Argentin a en effet été poussé vers la sortie par la Juventus, qui l’a proposé à plusieurs clubs européens. Outre le PSG, il a en effet été proche de Tottenham ou encore de Manchester United, où il aurait fait l’objet d’un échange avec Romelu Lukaku. Finalement, il est resté à Turin et cette saison, il est tout simplement le meilleur joueur de la Juventus, avec Cristiano Ronaldo.

Leonardo a échoué deux fois pour Dybala en moins d’un an