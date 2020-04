Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo prend position pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 11 avril 2020 à 20h45 par La rédaction

Auteur de 20 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues avec le PSG, Mauro Icardi pourrait retourner à l’Inter Milan à la fin de son prêt en juin prochain. Un dossier sur lequel s’est prononcé Daniel Riolo.

« Nous n’avons pas parlé d’Icardi avec le PSG, mais ce n’est pas le moment d’évoquer le mercato ». Voilà ce qu’a annoncé Javier Zanetti, vice-président de l’Inter Milan, dans une interview accordée à ESPN. Mauro Icardi retournera-t-il à l’Inter Milan à la fin de son prêt au Paris Saint-Germain ou restera-t-il au sein du club de la capitale ? Avec le départ d'Edinson Cavani, Leonardo ferait peut-être une bonne affaire si Icardi restait. Daniel Riolo a toutefois une autre vision des choses.

« Il y en a des numéros 9 plus fort sur le marché. »