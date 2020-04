Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une incroyable décision prise par Gareth Bale ?

Publié le 11 avril 2020 à 20h00 par A.C.

Définitivement pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale ne semble avoir aucune intention de plier bagages.

C’est un secret de Polichinelle. Zinedine Zidane n’est pas un grand fan de Gareth Bale. Il espérait en effet pouvoir le vendre l’été dernier, puis cet hiver, mais le Gallois est finalement resté au Real Madrid. Il ne bénéficie toutefois pas d’un temps de jeu conséquent et ses blessures n’arrangent en rien cela. Récemment, la presse espagnole a évoqué l’intention des Madrilènes de vendre Bale cet été, afin de pouvoir investir l’argent reçu sur Paul Pogba ou encore Harry Kane, mais surtout pour se séparer d’un salaire de 14,5M€ net qui devient de plus en plus encombrant.

Gareth Bale ne veut pas quitter le Real Madrid