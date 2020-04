Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale, le point central du mercato

10 avril 2020

Il se confirme que le dossier Gareth Bale va conditionner une partie du mercato estival du Real. Analyse.

La situation de Gareth Bale pourrait devenir central dans le mercato du Real Madrid. En effet, à l’heure où le Real Madrid souhaite un buteur XXL, ainsi pourquoi pas qu’un milieu de terrain de haut niveau comme Pogba, tout en gardant à l’esprit qu’il lui faudra financer le deal Mbappe en juin 2021, le dossier Gareth Bale revêt une importance capitale. Compte tenu de son poids salarial (17 millions d’euros net par an) et de sa valorisation sur le marché (autour de 50 millions d’euros pour sa dernière année de contrat), le Real devra forcément vendre l’ailier gallois cet été pour pouvoir à la fois boucler les opérations Haaland (ou Harry Kane) et Pogba.

Gareth Bale pour finaliser Harry Kane ou Pogba ?

L’idéal pour le club madrilène serait d’intégrer Gareth Bale dans l’une de ses offres, que ce soit dans l’opération Harry Kane, pour qui Tottenham exigera un gros montant (supérieur à 150 millions d’euros) ou dans le deal Pogba. Le problème pour le Real, c’est qu’en l’état, Gareth Bale serait plus disposé à aller à la fin de son contrat avec Madrid..