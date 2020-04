Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'arrivée d'Harry Kane débloquée par Gareth Bale ?

Publié le 9 avril 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Harry Kane est annoncé dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, il se pourrait que le club madrilène ait une fenêtre de tir dans ce dossier.

Karim Benzema n’est pas éternel et, à 32 ans, le natif de Lyon n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. Le club de la capitale espagnole travaillait déjà sur sa succession l’été dernier et avait recruté dans cette perspective Luka Jovic l’été dernier à l’Eintracht Francfort contre 60M€, mais ce recrutement s’est avéré être un véritable flop pour l’heure. Ainsi, les Merengue souhaiteraient de nouveau recruter un numéro 9 l’été prochain et auraient ciblé Erling Braut Haaland, qui ne sera néanmoins pas facile à déloger du Borussia Dortmund six mois seulement après son arrivée. Par conséquent, le Real Madrid étudierait d’autres pistes en parallèle et aurait coché le nom d’Harry Kane, comme l’a annoncé Mundo Deportivo ce jeudi. Et si le buteur de 26 ans ne serait pas fermé à l’idée d’un départ de Tottenham, les Spurs pourraient eux-aussi accepter l’idée que l’international anglais s’en aille prochainement.

Tottenham n’écarterait pas l'hypothèse d’un départ d’Harry Kane !