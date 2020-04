Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé dans ce dossier XXL à 0€ !

Publié le 9 avril 2020 à 11h15 par T.M.

Pour renforcer le PSG à moindre coût, Leonardo a coché le nom de Willian, en fin de contrat à Chelsea. Et les chances de voir le Brésilien s’installer au Parc des Princes seraient de plus en plus grandes.

Avec la crise liée au coronavirus, recruter Willian pour 0€ apparait comme une occasion en or. En fin de contrat à Chelsea, le Brésilien est bien parti pour être libre durant le mercato estival. Reste à connaitre sa prochaine destination. Une opportunité identifiée par plusieurs clubs. Alors que le FC Barcelone n’aurait toujours pas lâché l’affaire pour Willian, Le 10 Sport vous révélait dernièrement un intérêt également de Leonardo pour renforcer le PSG. Qui raflera donc la mise ?

Le Barça en retrait ?