Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi proche d'un départ... vers l'Italie ?

Publié le 9 avril 2020 à 9h30 par La rédaction

Ces derniers jours, les rumeurs ont été nombreuses au sujet d'une possible arrivée de Lionel Messi à l'Inter Milan. Un scénario fou qui pourrait bien devenir une réalité.

Le FC Barcelone pourrait perdre Lionel Messi durant l"été, lui qui verra son contrat prendre fin en juin 2021. Effectivement, la dernière sortie d’Éric Abidal sur l’implication de certains joueurs sous Ernesto Valverde avait fait réagir Lionel Messi. La Pulga s’en était d’ailleurs pris directement à son dirigeant. Aujourd’hui, de nombreux médias indiquent qu’un départ du joueur aux six Ballons d’Or n’est pas impossible. D’ailleurs, l’ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti avait alimenté les rumeurs de départ en indiquant que voir « Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit, la situation actuelle change tout ! ». Les dirigeants de l'Inter Milan vont-ils tenter le coup ou cette rumeur n'a pas lieu d'être ?

Messi vers l'Inter Milan ?