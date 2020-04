Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces deux indésirables pourraient tout changer pour Lautaro Martinez !

Publié le 8 avril 2020 à 23h30 par A.C.

L’Inter pourrait finalement prendre en considération une des formules proposées par le FC Barcelone, pour Lautaro Martinez.

Ce n’est plus un secret. Lautaro Martinez est la grande priorité du FC Barcelone, avec Neymar. L’attaquant de l’Inter a les faveurs de Lionel Messi et, récemment, Luis Suarez lui a ouvert grand la porte du Barça. « Lautaro est un joueur qui en train d’énormément grandir en Italie. C’est un 9 qui a des déplacements spectaculaires et cela montre le grand attaquant qu’il est » a expliqué l’attaquant uruguayen. « Les joueurs qui viennent se battre pour une place et aider l’équipe seront toujours les bienvenus. Nous serons toujours meilleurs et cela va renforcer le groupe ».

L’Inter pourrait prendre en considération Semedo et Junior Firpo