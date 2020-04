Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Cavani, de nouveaux adieux se préparent…

Publié le 9 avril 2020 à 1h15 par La rédaction

Le PSG va tourner des pages de son histoire cet été. Outre Edinson Cavani, c’est l’emblématique capitaine parisien, Thiago Silva, qui se dirige vers la sortie.

Une page devrait se tourner à Paris. En fin de contrat en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani, va quitter le club de la capitale. Sa destination reste pour le moment inconnue, lui qui dispose de pistes en Argentine du côté de Boca Juniors, ou encore en Espagne à l’Atlético Madrid. Mais l’attaquant international urugayen n’est pas le seul joueur qui devrait quitter le club de la capitale, et Paris se préparerait à faire ses adieux à son capitaine…

Ciao Thiago Silva ?

Ainsi, l’un des autres joueurs de l’équipe du PSG qui devrait quitter le club cet été n’est autre que Thiago Silva. À 35 ans, l’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même ces dernières saisons. Souvent absent lors des grandes rencontres, ou encore tout simplement pas performant lorsque le club a réellement besoin de lui, il a récemment commencé à perdre sa place de titulaire au profit de Presnel Kimpembe et Marquinhos, devenu capitaine lors de l’absence de son compatriote. Avec les recrutements d’Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou encore les montées dans le groupe professionnel de Loïc Mbe Soh et Tanguy Kouassi, le PSG semble avoir préparé la succession de Thiago Silva, qui est en fin de contrat à l’issue de la saison, et qui devrait quitter le club rapidement.