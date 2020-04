Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte n’a pas oublié Kurzawa !

Publié le 9 avril 2020 à 0h15 par A.C.

Antonio Conte, coach de l’Inter, suivrait toujours de près Layvin Kurzawa, qui devrait vraisemblablement quitter le PSG à la fin de son contrat.

Il ne semble plus y avoir de place pour Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain. Le Français a en effet vu Juan Bernat lui passer devant et cet hiver, Leonardo aurait bien aimé l’échanger avec Mattia De Sciglio de la Juventus. Plusieurs options se présentent pour Kurzawa. La presse catalane évoque en effet des négociations avancées avec le FC Barcelone, tandis qu’en Italie on donne plutôt le joueur du PSG partant vers la Premier League, notamment vers Arsenal ou Liverpool.

L’Inter suit toujours Kurzawa, mais...