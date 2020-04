Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Neymar parti pour préférer le PSG à Barcelone !

Publié le 8 avril 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le Barça laisse filtrer depuis plusieurs semaines qu’il va réactiver la piste Neymar avec l’assentiment de ce dernier, le joueur a livré comme une réponse au club catalan.

Dans son édition du jour, Le Parisien rapporte des propos de Neymar à propos du match retour contre Dortmund, qui sont riches d’enseignements au sujet de son avenir : « J'étais inquiet pour ce match. Les jours qui ont précédé ont été parmi les plus tendus. Mais je crois que, par-dessus tout, le groupe était uni. On était tous prêts. Et des plus expérimentés aux plus jeunes, on a tous eu un rôle essentiel dans cette victoire. La nuit était spéciale. Je me serais cru en Libertadores ! La foule à l'extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin s'est produit là-bas, l'union de l'ensemble des acteurs et de la foule. La fête avec la foule juste après le match est inoubliable. C'était beau ! ».

Possible que Neymar choisisse Paris…