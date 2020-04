Foot - PSG

PSG : Neymar déclare sa flamme aux supporters du PSG !

Publié le 8 avril 2020 à 10h15 par H.G.

En dépit d’un huis clos imposé par la pandémie de Covid-19, de nombreux supporters du PSG s’étaient massés devant le Parc des Princes pour encourager leur équipe lors du match retour contre Dortmund, avant de fêter avec eux la qualification jusqu'au bout de la nuit. Une fête improvisée de grande ampleur qui a marqué Neymar.

Pour la première fois depuis 2016, le PSG sera au rendez-vous des quarts de finale de Ligue des Champions, bien que la date de ces derniers soit encore inconnue du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Le club de la capitale s’est en effet qualifié le 11 mars dernier en s'imposant 2-0 contre le Borussia Dortmund, corrigeant ainsi le tir après son match aller raté lors duquel il s’était incliné en passant à côté de la rencontre (2-1). Tout le monde se rappelle que cette rencontre du PSG s’est déroulée dans un contexte particulier : alors que l’épidémie du coronavirus n’avait de cesse de prendre de l’ampleur, il a été décidé par les autorités que la rencontre se disputerait dans un Parc des Princes à huis clos. Cependant, cela n’a pas empêché plus de 3.000 supporters parisiens de venir devant le stade pour encourager leur équipe, avant de fêter la qualification dans la nuit avec Neymar et les autres héros du soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette soirée et l’ambiance mise par les fans du PSG a marqué l’international brésilien, comme il l’a confié par le biais de son service de communication en se montrant sous le charme de la communion qu'il a vécue avec les supporters cette nuit là.

« La fête avec la foule juste après le match est inoubliable »