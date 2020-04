Foot - PSG

PSG - Clash : La réponse surréaliste de Serge Aurier à Jérôme Rothen !

Publié le 7 avril 2020 à 17h45 par A.M. mis à jour le 7 avril 2020 à 17h46

Après avoir évoqué sa volonté de revenir au PSG pour y terminer sa carrière, Serge Aurier s'est clairement attiré les foudres de Jérôme Rothen qui n'a pas manqué de sèchement tacler l'international ivoirien. Et ce dernier a répondu à l'ancien numéro 25 du club de la capitale.

Ces dernières heures, Serge Aurier a refait parler de lui. Dans une interview pour Canal+ Afrique, l'international ivoirien a effectivement affiché sa volonté de finir sa carrière au PSG : « Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris parce que c’est mon club de cœur. J’ai un sentiment d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit et j’allais regarder des matches au Parc. C’était un rêve de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, c’est avec plaisir ». Une sortie qui a de quoi surprendre compte tenu du passif de Serge Aurier au PSG qui s'est fait remarquer par ses soucis extrasportifs, dont la fameuse affaire Périscope. Il a d'ailleurs plus ou moins été poussé au départ durant l'été 2017 lors duquel il a rejoint Tottenham. Et Jérôme Rothen n'avait d'ailleurs pas manqué de lui faire remarquer l'incohérence de son discours.

«Dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement»

Au micro de RMC Sport , l'ancienne patte gauche du PSG avait ainsi sèchement interpellé Serge Aurier : « Si c’est vraiment le club de ton coeur, tu ne fais pas ce que tu as fait. Point final. Qu’il arrête de vendre du rêve aux supporters du Paris Saint-Germain en faisant semblant de dire je veux absolument finir là-bas. Quand tu y étais, tu n’as pas été exemplaire. Alors basta, c’est fini pour toi ». Une sortie qui n'a visiblement pas plu au joueur de Tottenham qui a répondu à sa façon à Jérôme Rothen par le biais d'un message posté dans sa story Instagram : « Si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement . » Serge Aurier fait ainsi référence à un clash qui avait eu lieu après l'élimination du PSG contre Manchester United, Jérôme Rothen reprochant à l'époque à Patrice Evra de faire des vidéos de ses célébrations au Parc des Princes. S'en étaient suivies de nombreuses insultes entre les deux anciens Monégasques. Reste à savoir, si Jérôme Rothen et Serge Aurier iront aussi loin...