Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aurier lance un énorme appel du pied à Leonardo !

Publié le 6 avril 2020 à 10h15 par D.M.

Serge Aurier a quitté le PSG en 2017 et évolue aujourd’hui à Tottenham. Malgré ce départ, le latéral droit garde le club parisien dans son cœur et souhaite y terminer sa carrière.

Prêté une saison au PSG en 2014 par Toulouse, Serge Aurier rejoint définitivement les rangs parisiens en juin 2015. Un accomplissement pour le joueur arrivé très jeune de Côte d’Ivoire et qui a grandi en banlieue parisienne, à Sevran. A Paris, le latéral droit a réalisé de grandes prestations qui lui ont ouvert les portes de la Premier League et de Tottenham. Mais son passage a également été pollué par de nombreux soucis extra-sportifs à l’instar de sa phrase prononcée à l’encontre de son entraîneur de l’époque Laurent Blanc (« c’est une fiotte »), son interpellation en mai 2016 pour violences légers sur des membres de forces de l’ordre ou encore sa rocambolesque entrée en jeu contre Lorient lors de laquelle il n'était absolument pas prêt. Aujourd’hui à Tottenham, Serge Aurier n’oublie pas le PSG et a indiqué qu’il souhaitait terminer sa carrière à Paris.

« Si je dois finir ma carrière à Paris, c’est avec plaisir »