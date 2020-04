Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti compterait bien doubler Leonardo pour cette piste estivale !

Publié le 6 avril 2020 à 7h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG depuis plusieurs fenêtres de transfert, Allan ne devrait pas rejoindre le club de la capitale, mais retrouver son ancien coach Carlo Ancelotti à Everton.

Et si Carlo Ancelotti était à l’origine d’un nouvel échec du PSG avec Allan ? Avant de recruter Leandro Paredes lors du mercato hivernal de 2019, Antero Henrique aurait tenté d’attirer Allan au sein du club de la capitale, en vain. En effet, le transfert a échoué et à son arrivée à la tête de la direction sportive du PSG en juin de la même année, Leonardo n’aurait pas clos ce dossier, bien qu’il ait activé d’autres pistes pour le milieu de terrain, à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic. Et alors que Leonardo rechercherait toujours un élément pour renforcer l’entrejeu, le joueur du Napoli figurerait toujours dans les plans du Brésilien.

Allan, une piste devenue inaccessible pour Leonardo