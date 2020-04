Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Thiago Silva devrait être…

Publié le 6 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Actuellement, il ne ferait plus aucun doute que Thiago Silva ne continuera au PSG. Et sa prochaine destination se préciserait…

Thiago Silva voit son contrat arriver à expiration au PSG. Et visiblement, Leonardo ne devrait pas se rapprocher du Brésilien pour évoquer un nouveau bail. En effet, pour Europe 1 , Isabela Pagliari a assuré : « La première envie de Thiago Silva est de poursuivre au PSG, mais aujourd’hui on ne sait pas que ce veut Leonardo. Mes dernières infos sont que c’est la fin de l’histoire de Thiago Silva avec le PSG ». Un départ du PSG étant inévitable, la question est maintenant de savoir où rebondir le capitaine parisien.

Thiago Silva a une idée en tête ?