Mercato - PSG : Edinson Cavani a choisi son prochain club !

Publié le 6 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani privilégierait une arrivée à l’Atletico Madrid. Cependant, les Colchoneros n’auraient pas encore bougé leurs pions…

L’aventure parisienne d’Edinson Cavani entamée à l’été 2013 suite à son arrivée en provenance de Naples touche à sa fin. En effet, le contrat de l’Uruguayen avec le PSG arrivera à expiration juin et une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour dans l’esprit des dirigeants du club de la capitale. Ainsi, El Matador ne va bientôt plus officier au Parc des princes et aurait prévu de se lancer un challenge en Espagne.

Cavani rêverait de l’Atletico pour la suite des opérations, mais…