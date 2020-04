Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une voie royale pour Zidane avec Alaba ?

Publié le 6 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Décidé de connaître une nouvelle expérience en Espagne alors que le Real Madrid le suivrait dans le cadre du prochain mercato, David Alaba refuserait d’entrer dans un deal entre le Bayern Munich et Manchester City.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, David Alaba aurait la ferme intention de se lancer un nouveau challenge en Espagne. Pour GQ , le latéral du Bayern Munich ouvrait la porte à un transfert au FC Barcelone et au Real Madrid courant mars. Depuis, les rumeurs sur l’avenir d’Alaba se sont multipliées et une grosse opération entre Manchester City et le Bayern Munich dans laquelle il ferait partie pourrait avoir lieu. Néanmoins, Alaba aurait les idées claires pour son avenir.

Alaba pas ouvert à un transfert à Manchester City !