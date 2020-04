Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une affaire entre Al-Khelaïfi et Aulas évaluée à 70M€ ?

Publié le 6 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Nasser Al-Khelaifi penserait à Houssem Aouar. Cependant, Jean-Michel Aulas ne serait prêt à lâcher la pépite de l’OL que contre une somme avoisinant les 70M€.

Le 10 mars dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que les hauts représentants qataris et Nasser Al-Khelaïfi suivaient avec attention l’évolution du dossier Houssem Aouar. Le profil du Français est apprécié en interne et au plus haut point. Le milieu de terrain de l’OL serait même une piste concrète du PSG en marge du mercato estival. Président de l’OL, Jean-Michel Aulas compterait faire affaire avec la Juventus et son « ami » Andrea Agnelli comme il le révélait en interview en février dernier. Pour le transfert d’Aouar, le président du club rhodanien aurait fixé son prix.

Pour Houssem Aouar, ce sera 70M€