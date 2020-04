Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara va sauver Frank McCourt !

Publié le 6 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Malgré l'assouplissement du fair-play financier, l'OM n'est pas encore tiré d'affaires et sera encore contraint de vendre de façon importante cet été afin de rééquilibrer ses comptes. Dans cette optique, la solution pourrait bien venir d'un certain Boubacar Kamara. Analyse.

Conséquence directe de la crise sanitaire qui frappe le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'UEFA a décidé s'assouplir les règles du fair-play financier. Il faut dire que les clubs de football n'ont plus aucun revenu puisque les saisons sont arrêtées, mais ont toujours des dépenses. Conscient de cette situation plus que contraignante pour les clubs, qui ne pourront pas être à l'équilibre financier, l'UEFA a donc annoncé qu'aucune sanction ne serait prononcée en vue de la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour l'OM qui voit donc temporairement la menace du fair-play financier s'éloigner. Cependant, le club phocéen n'est pas tiré d'affaires pour autant et ne pourra pas faire n'importe quoi cet hiver. Les Marseillais devront vendre afin de ne pas se mettre en danger pour le futur.

Kamara pourrait rapporter gros à l'OM

Dans cette optique, c'est bien Boubacar Kamara qui pourrait permettre à l'OM de se mettre à l'abri. En effet, le joueur formé à l'OM est considéré comme l'un des plus grands espoirs français au poste de défenseur central, et André Villas-Boas l'a repositionné avec brio en sentinelle devant la défense. Par conséquent, cette polyvalence permet à Boubacar Kamara d'être encore plus intéressant sur le marché. La valeur marchande du jeune défenseur avoisine les 40M€ ce qui en fait le joueur le plus cher de l'effectif marseillais alors que Florian Thauvin voit sa valeur en chute libre compte tenu de ses blessures, de sa situation contractuelle et du manque de prétendants. Tout l'inverse de Boubacar Kamara, très jeune (20 ans) qui dispose d'un contrat jusqu'en 2022 et qui serait très demandé sur le marché, notamment en Italie où le Milan AC apprécie grandement son profil. Autre atout non négligeable, l'international espoirs est formé à l'OM, par conséquent aucun amortissement est à prendre en compte dans son cas et le montant total de sa vente serait donc ajoutée dans les finances phocéennes comme le prévoit le règlement du fair-play financier. Autrement dit, Boubacar Kamara pourrait bien enlever une belle épine du pied de Frank McCourt.