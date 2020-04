Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et revoilà Antero Henrique !

Publié le 6 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Quelques mois après son départ du PSG, Antero Henrique pourrait prochainement devenir directeur sportif de Manchester United. Et son premier objectif se nommerait Tanguy Ndombele, également dans le viseur de Leonardo.

Arrivé en 2017 au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain afin de succéder à Patrick Kluivert, Antero Henrique s'est d'abord distingué en étant à l'origine des transferts de Neymar et Kylian Mbappé au cœur d'un été de tous les records. Toutefois, les observateurs parisiens ont rapidement déchanté concernant le dirigeant portugais qui enchaînait les choix discutable jusqu'à son départ l'été dernier, deux ans après son arrivée. Remplacé par Leonardo au PSG, Antero Henrique pourrait reprendre du service à Manchester United et l'une de ses premières pistes se nommerait Tanguy Ndombele, un joueur également suivi par le club de la capitale.

Henrique aussi veut Ndombele