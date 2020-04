Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouvel indice pour le retour de Dani Ceballos ?

Publié le 5 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Prêté à Arsenal, Dani Ceballos devrait finalement rentrer au Real Madrid à la fin de la saison. Les Gunners se seraient effectivement déjà positionnés sur son remplaçant. Affaire à suivre...

Après une saison 2018/2019 mitigée avec le Real Madrid, Dani Ceballos a pris la direction d’Arsenal dans le cadre d’un prêt pour retrouver des couleurs. Le jeune milieu espagnol a réalisé de très bons premiers mois avec les Gunners . De belles performances qui ont été malheureusement stoppées à la suite d’une déchirure musculaire. Éloigné des terrains pendant près de deux mois, le joueur de 23 n’a pas réussi à se remettre dans le bain. Les dirigeants d’Arsenal ont-ils été convaincus par Ceballos jusqu’à tenter de se l’offrir '

Ceballos de retour au Real Madrid ?