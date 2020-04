Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse mise au point de Van de Beek sur son avenir !

Publié le 5 avril 2020 à 9h00 par H.G.

Annoncé de longue date sur les tablettes du Real Madrid, Donny van de Beek a expliqué que rien n’était encore fixé pour son avenir, loin de là. Le jeune international néerlandais considère en effet qu’il doit évaluer plusieurs paramètres avant de donner son accord à un club.

Grand artisan de la saison historique de l’Ajax Amsterdam en 2018/2019, soldée par un doublé national et une demi-finale de Ligue des Champions, Donny van de Beek est resté chez les Lanciers cette saison au contraire de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt. Pour autant, le milieu de 22 ans attirait lui-aussi les convoitises l’été dernier puisqu’il avait été annoncé dans les viseurs de plusieurs clubs européens, parmi lesquels figuraient le PSG, Manchester United ou encore le Real Madrid. Les Merengue auraient même eu les faveurs du joueur, mais l’insistance de Zinedine Zidane pour recruter Paul Pogba aurait empêché la concrétisation de l'arrivée de Donny van de Beek. Pour autant, le club madrilène n’aurait pas abandonné la piste et compterait revenir à la charge lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, certains médias espagnols annonçant même que le joueur néerlandais a déjà donné son accord avec la Casa Blanca . Une théorie réfutée par Donny van de Beek, selon lequel rien n’est encore acté pour son avenir la saison prochaine.

« Je n’ai encore donné mon accord à personne »