Mercato - PSG : Retournement de situation pour l’avenir de Tanguy Ndombele ?

Publié le 5 avril 2020 à 11h45 par T.M.

Entre José Mourinho et Tanguy Ndombele, ce n’est clairement pas l’amour fou. De quoi provoquer le départ de l’international français ? Pas sûr…

Arrivé à Tottenham l’été dernier, Tanguy Ndombele connait une première saison compliquée en Premier League. Et l’arrivée de José Mourinho sur le banc des Spurs n’a clairement pas été une bonne nouvelle pour le Français. En effet, le Special One a, plusieurs fois, critiqué publiquement son joueur. Pour certains, le divorce serait même proche. Selon les informations de Soccer Link , Mourinho aurait demandé aux Spurs de placer Ndombele sur la liste des transferts alors que le PSG ou encore le FC Barcelone seraient sur les rangs. Toutefois, du côté de l’Angleterre, on a une autre version.

Une seconde chance pour Ndombele ?