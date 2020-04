Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est à fond sur un international français !

Publié le 5 avril 2020 à 8h15 par T.M.

A la recherche de renfort au milieu de terrain, Leonardo aurait bel et bien l’intention de se jeter sur Tanguy Ndombele, actuellement à Tottenham.

La saison étant actuellement à l’arrêt, cela donne plus de temps à Leonardo pour préparer le mercato estival qui se profile. Et le directeur sportif du PSG aurait bien l’intention d’apporter des changements à l’effectif de Thomas Tuchel. L’une des priorités serait de renforcer l’entrejeu, ciblant notamment pour cela Sergej Milinkovic-Savic ou Miralem Pjanic. Mais ça ne serait pas tout. Dernièrement, Footmercato assurait que Leonardo avait également coché le nom de Tanguy Ndombele, déjà ciblé par le PSG avant son départ à Tottenham. Un intérêt pour l’international français qui se confirme.

Leonardo sous le charme