Mercato - Real Madrid : Vers un bras de fer entre Zidane et Guardiola pour une piste à 170M€ ?

Manchester United s’étant retiré du dossier Harry Kane, le Real Madrid et Manchester City devraient se livrer une rude bataille dans cette opération qui s’élèverait à 170M€.

Harry Kane prend pour la première fois de sa carrière en considération un départ de Tottenham. À 26 ans, l’international anglais est en quête de trophées collectifs. En effet, chez les Spurs , Kane a remporté des récompenses de meilleur joueur du mois de Premier League et de meilleur buteur de la saison, mais jamais un titre collectif avec ses coéquipiers. Le dernier trophée remporté par le club londonien remonte d’ailleurs à 2008. Et lors d’un live organisé avec Sky Sports sur Instagram récemment, Kane a clairement ouvert la porte à un départ de Tottenham. Les courtisans des Spurs prévoiraient donc de sauter sur l’occasion lors du prochain mercato et Manchester City et le Real Madrid se détacheraient du reste des prétendants dans la course à la signature de Kane.

Manchester United OUT, City et le Real favoris pour Kane ?