Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en position de force pour Harry Kane ?

Publié le 5 avril 2020 à 12h30 par A.D.

Alors que la lutte ferait rage pour Harry Kane, la Juventus n'aurait pas lancé les négociations pour le buteur de Tottenham afin de mener à bien ce dossier.

La Juventus pourrait laisser le champ libre au Real Madrid pour Harry Kane. Etincelant sous les couleurs de Tottenham, le buteur britannique aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Selon les dernières informations d' Ok Diario , le coach du Real Madrid aurait même fait du protégé de José Mourinho sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Alors qu'elle aurait également coché le nom de Harry Kane, la Juventus ne représenterait pas, à l'heure actuelle, un danger pour le club merengue.

Aucune négocation entre Sarri et Mourinho pour Harry Kane ?