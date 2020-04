Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à mettre le paquet sur Kane ?

Publié le 5 avril 2020 à 7h30 par A.C.

Florentino Pérez semble bel et bien déterminé à attirer Harry Kane au real Madrid, cet été.

Très attaché à Tottenham, son club formateur, Harry Kane semble vouloir partir. L’attaquant a un palmarès vierge et il souhaite trouver un club pouvant lui offrir la chance de remporter des titres. Manchester City, Manchester United ou encore la Juventus seraient disposés à lui offrir cela, mais le club le plus déterminé pour Kane semble être le Real Madrid. Cela fait d’ailleurs plusieurs saisons déjà que la presse espagnole annonce l’Anglais dans le viseur des Merengue .

Harry Kane, le nouveau Galactique de Pérez