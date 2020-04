Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane pousse Gareth Bale vers la sortie !

Depuis plusieurs mois, de nombreux médias s’accordent à dire que Gareth Bale se rapprocherait d’un départ. Avec le Brexit et la possible arrivée d’Harry Kane, l’attaquant gallois serait plus que jamais très proche de la porte de sortie. Explications.

Avec le Brexit, le football mondial devrait totalement être bousculé dés janvier 2021. Tous les joueurs britanniques seront désormais considérés comme extra-communautaire. Ainsi, cela risque de modifier les plans de nombreux clubs, notamment en Espagne où le règlement ne permet pas à un club d'avoir plus de cinq joueurs extra-communautaires dans son effectif. Le Real Madrid ne respectera pas ce quota avec le changement de situation de Gareth Bale et le retour de prêt de Takefusa Kubo. Zinédine Zidane serait ainsi prêt à vendre pas mal de joueurs pour s’attacher les services d’Harry Kane, qui occuperait désormais une place extra-communautaire. Le tacticien français aurait d’ailleurs décidé de se servir de cette situation pour se séparer de Gareth Bale...

Gareth Bale sur le départ ?