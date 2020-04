Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération à 60M€ pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 avril 2020 à 10h00 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo n’aurait pas oublié le Real Madrid, un transfert de l’attaquant de la Juventus pourrait avoir lieu pour une indemnité de 60M€. Cependant, Florentino Pérez devrait par la suite prendre en charge son salaire…

De quoi sera fait l’avenir de Cristiano Ronaldo ? Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’Or serait susceptible de ne pas honorer son engagement avec le club piémontais jusqu’à expiration. En effet, comme Il Messaggero l’a indiqué récemment, la Juventus est confrontée à des soucis financiers liés à la suspension des compétitions à cause de la crise sanitaire due au Coronavirus. Ainsi, le salaire mirobolant de 31M€ de Cristiano Ronaldo poserait problème et son départ serait fortement probable à ce jour. Un retour au Real Madrid est-il possible ?

Un transfert à 60M€, mais…