Mercato - Real Madrid : Zidane condamné à revoir ses plans pour ce dossier prioritaire ?

Publié le 4 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Suivant avec attention la progression d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund, le Real Madrid songerait à s’attacher ses services à l’intersaison. Le Norvégien aurait d’autres plans à court terme pour sa carrière.

Il est sans contestation possible la grande révélation du football européen cette saison. Quasiment inconnu du grand public avant ses performances XXL lors de la phase de poules de Ligue des champions avec le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland est l’un des buteurs les plus prolifiques de la saison et confirme avec le Borussia Dortmund depuis son transfert au sein du club de la Ruhr cet hiver. Les prestations du Norvégien auraient attiré l’attention du Real Madrid, à la recherche d’un profil pour concurrencer Karim Benzema. Cependant, la Casa Blanca n’aurait aucune chance pour Haaland pour un transfert à l’intersaison.

Haaland ne compterait pas quitter le Borussia cet été !