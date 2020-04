Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lance un énorme dégraissage pour... recruter Kane !

Publié le 4 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Harry Kane pourrait quitter Tottenham l’été prochain. Toutefois, un problème d’ordre politique serait en train de totalement bousculer le plan du club merengue !

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne va toucher de plein fouet le football mondial dès janvier prochain. Ainsi, dès les premières heures de l’année 2021, les joueurs britanniques seront désormais considérés comme extra-communautaire. Une situation qui va chambouler le marché des transferts puisque par exemple, les règles en Espagne stipulent que chaque club ne peut pas compter dans son effectif plus de cinq joueurs extra-communautaires. Si le Real Madrid veut à tout prix s’attacher les services d’Harry Kane, il faudra donc faire beaucoup de tri. Zinédine Zidane est prêt à le faire !

Quatre joueurs plus que jamais sur le départ !