Mercato - PSG : Ce joueur de L1 qui veut jouer un sale tour à Leonardo pour Neymar !

Publié le 6 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le nom de Neymar revient avec insistance du côté du FC Barcelone, Keita Baldé, ancien joueur du Barça, milite pour un retour du Brésilien en Catalogne.

Un an après un feuilleton rocambolesque qui a vu Neymar faire parler lui durant tout l'été concernant ses velléités de départ, la star du PSG fat déjà la Une des médias catalans en vue du mercato estival. Le Brésilien souhaiterait toujours quitter le club de la capitale et le FC Barcelone en ferait sa priorité pour renforcer un secteur offensif qui a montré ses limites cette saison. Le club blaugrana serait même prêt à inclure Antoine Griezmann dans la transaction pour convaincre le PSG. Passé par les équipes de jeunes du Barça entre 2004 et 2011 avant de rejoindre l'Italie, Keita Baldé, qui évolue aujourd'hui à l'AS Monaco, espère d'ailleurs que Neymar fera son retour au sein du club catalan cet été.

Keita Baldé veut voir Neymar au Barça