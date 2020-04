Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane décidé à boucler ces deux dossiers colossaux !

Publié le 4 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Dans le viseur de nombreux clubs, Harry Kane et Jadon Sancho pourraient atterrir tous les deux au Real Madrid l’été prochain. Zinédine Zidane serait décidé à faire ces deux gros coups quitte à vendre beaucoup de joueurs !

Plus aucun suspense désormais, le Royaume-Uni est bel est bien sortie de l’Union Européenne. Les clubs devront donc respecter la réglementation mise en place par les instances européennes. Ainsi, en Espagne, chaque club pourra aligner au grand maximum cinq joueurs extra-communautaires, soit non issus de l’Union Européenne. Problème, le Real Madrid dépasse ce quota et souhaiterait s’attacher les services d’Harry Kane et Jadon Sancho, deux arrivées qui obligeraient Zinédine Zidane à se séparer de nombreux joueurs. Trop gros casse-tête ? L’entraîneur français va-t-il se retirer d’au moins un dossier ? Les dirigeants du club merengue répondent !

Zidane déterminé à s’offrir Sancho ET Kane !