Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 9h15 par D.M.

Sur les tablettes du PSG, Sandro Tonali s’est exprimé sur son avenir. Et même s'il n'exclut pas à un départ, le joueur donne pour l'heure sa priorité à Brescia et à la fin de la saison en Serie A .

Le PSG se serait d’ores et déjà penché sur le prochain mercato. Leonardo se serait mis à la recherche d’un milieu de terrain capable de renforcer l’entrejeu. Et comme souvent, le directeur sportif du PSG s’est tourné vers le marché italien et aurait ciblé Sandro Tonali. Âgé seulement de 19 ans, le joueur de Brescia est considéré comme un solide espoir du côté de l’Italie et figurerait sur les tablettes de nombreux clubs européens à l’instar de l’Inter, de la Juventus ou encore de Chelsea. Malgré l’intérêt persistant de ces clubs, Sandro Tonali ne pense pas, pour l’instant, au marché des transferts.

« Pour l’instant, le mercato je m’en fiche »